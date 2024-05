Aus Angst vor Einbrüchen oder Diebstahl möchte Mauersberger ihren Wohnort nicht öffentlich im Internet lesen. Zu wertvoll seien die Tiere. Zur Zeit leben in ihren großräumigen Volieren zwischen 40 und 50 Tiere. Die Küken dürfen allerdings in der "guten Stube" wohnen, bis sie alt genug sind, statt Brei auch Körner und Obst zu fressen.

Einige der Tiere gehen in Privathaushalte, andere an Händler. Über einen Vermittler seien auch schon Papageien nach Dubai oder in den Oman verkauft worden. "Am liebsten würde ich sie immer in private Hände abgeben, damit ich sehe, wo die Vögel hinkommen und wie die Leute mit den Tieren umgehen", sagt die Züchterin.