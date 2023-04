Zwischen Geithain und Leipzig werde Fahrgästen die Nutzung der RB-Linie 113 empfohlen. Einzelne RE-Züge zwischen Chemnitz und Leipzig fallen laut Fahrplanauskunft ganz aus - so die Abfahrten in Chemnitz um 10:31 Uhr und in Leipzig um 12:22 Uhr. Dies sei nötig, um den restlichen Fahrplan trotz Umleitung halten zu können, so ein MRB-Sprecher.