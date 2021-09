Chemnitz wird ein Standort für das geplante Nationale Wasserstoffzentrum. Wie das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, soll das Forschungszentrum an vier Standorten in Deutschland entstehen. Einer davon ist Chemnitz. Zudem erhielten Pfeffenhausen in Bayern, Duisburg in Nordrhein-Westfalen sowie ein Konsortium in Norddeutschland den Zuschlag. Sie sollen in verschiedenen Bereichen die Nutzung der Wasserstofftechnologie vorantreiben.