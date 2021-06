In Zwönitz ist ein Trauerzentrum für Kinder eröffnet worden. Die Johanniter Unfallhilfe betreibt unter dem Namen Lacrima (lat.: Träne) zwölf solcher Zentren in Deutschland. Zwönitz hat nach Dresden die zweite Einrichtung in Sachsen. Einrichtungsleiter Sebastian Brückner weiß, wie unterschiedlich Kinder und Erwachsene trauern. "Wir Erwachsenen können solche schlimmen Erlebnisse zuordnen und eingliedern. Vor allem können wir darüber sprechen. Kinder schaffen das nicht. Sie drücken ihre Trauer anders aus, zum Beispiel mit Gestaltungen und Aktivitäten." Außerdem trauerten Kinder in der Regel phasenweise, sagt Brückner.