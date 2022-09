Die City-Bahn in Chemnitz und Westsachsen fährt am Wochenende nach einem Notfahrplan. Die Betreiber begründeten das mit Krankheitsfällen und Ruhetagen der Mitarbeiter. "Mehr als ein Drittel der 100 Triebfahrzeugführer fällt aus", informierte die City-Bahn Chemnitz am Freitag. "Wir hatten im Sommer alle Hände voll zu tun, den Fahrplan zu halten. Manche Triebfahrzeugführer fuhren deshalb länger als gewöhnlich und einige unterbrachen ihre Ruhetage. Diese Mehrarbeit wirkt sich nun aus, weil die Tarif-Regelungen jetzt entsprechende Ruhezeiten vorsehen", sagte der Geschäftsführer Friedbert Straube.