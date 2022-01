Auf der neuen City-Bahn-Strecke zwischen Chemnitz und Aue-Bad Schlema war am Donnerstag große Probefahrt angesagt. Die Strecke war seit 2019 für 70 Millionen Euro umgebaut und ertüchtigt worden. Unter anderem wurden sieben Brücken neu gebaut. Am 29. Januar soll die Strecke als Teil des ÖPNV-Projektes "Chemnitzer-Modell" wiedereröffnet werden. Straßenbahnen und Zugverkehr sollen so eng verknüpft werden.