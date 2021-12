"Ich bin ein Aussätziger", sagt einer der sogenannten Spaziergänger mit weit aufgerissenen Augen. Er ist einer von mehreren Hundert Menschen, die am Sonntag in Plauen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Es ist eine von insgesamt 50 Protest-Versammlungen, die in Sachsen am vergangenen Wochenende stattgefunden haben sollen – viele davon ohne Polizei.

Zum Spaziergang in Plauen ist über rechtsextreme Plattformen aufgerufen worden. Kurz vor Beginn hatte die Polizei noch eine klare Ansage via Lautsprecher gemacht: "Die Teilnehmerzahl wird auf zehn Personen begrenzt. Die Durchführung eines Aufzuges ist untersagt." Die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen schränken das Versammlungsrecht massiv ein. Doch in der Kreisstadt des Vogtlandkreises scheint das niemanden zu interessieren – die Teilnehmer ziehen einfach durch Plauen.

Wie die Polizei bei den zumeist unangemeldeten Versammlungen vorgehe, sei eine Ermessenssache, bei der es vor allem auf Verhältnismäßigkeit ankomme, so der Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar: "Die größte Guideline ist die, dass wir so lange als möglich gewaltfrei bleiben und Bilder, die aus Europa nach Deutschland kommen – ich denke an Belgien – die wollen wir in Sachsen gar nicht haben."

"Freie Sachsen" mobilisieren auf Instagram und Telegram

Laut Polizei marschierten in Plauen mehr als 800 Demonstranten – meist ohne Maske, die Abstände immer wieder gering. Die Sieben-Tage-Inzidenz dort: 1300, Sachsen ist Corona-Hotspot. Die Demonstration hätte an diesem Tag nicht gestoppt werden können, dazu wären nicht genug Beamte vor Ort gewesen, sagt Christian Schünemann von der Polizeidirektion Zwickau. "Wir versuchen immer verhältnismäßig zu handeln. Wir werden eine friedliche Demonstration nicht stoppen." Doch die Hände in den Hosentaschen hätten die Beamten auch nicht gehabt.

Für diese Protestmärsche wird in den Sozialen Medien mobilisiert. Auf Instagram oder Telegram veröffentlichen unter anderem die "Freien Sachsen", eine rechtsextremistische Kleinstpartei, die Termine der Anti-Corona-Versammlungen.