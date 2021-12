Die Polizei hat am Montagabend in mehreren sächsischen Orten Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen unterbunden. So ist in Freiberg ein unzulässiger Aufzug gestoppt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Laut Reporterangaben habe sich die Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich bewegt. Die Polizei hatte die Demonstrierenden in einer Nebenstraße eingekesselt und den verbotenen "Spaziergang" verhindert. Dabei sei die Stimmung sehr aufgeheizt und aggressiv gewesen, vereinzelt hätten Teilnehmende Pyrotechnik gezündet.