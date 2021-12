Es gelte flexibel und kreativ zu sein, vor allem jetzt: "Was möglich ist, machen wir", sagt Loderstädt, "und wir lassen es leuchten". Kirche habe die Aufgabe, Hoffnung zu bringen. Zum Glück sei die Annenkirche groß genug, da gebe es trotz Abstandsregeln keine Platznot. Bis zu 350 Menschen können derzeit in St. Annen gemeinsam Gottesdienst feiern, in St. Wolfgang in Schneeberg sogar noch mehr. Loderstädt und sein Team bereiten derzeit einen Fernsehgottesdienst vor, der in der ARD am Heiligen Abend aus der Annenkirche live ausgestrahlt wird. Doch so richtig planen können sie noch nicht. !Wir fahren auf Sicht!, sagt der Pfarrer.