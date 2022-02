Thomas Schulze vom Bistro "La Bouche" in Chemnitz steht an der Theke. Im Gespräch mit MDR SACHSEN merkt man ihm keine Euphorie an, dass er wieder zeitlich uneingeschränkt ab kommenden Sonntag öffnen darf. Im Innenraum seines Restaurants gilt dann 2G, im Außenbereich 3G. "Ein kleiner Impuls wird schon stattfinden, aber das wir auf ein ursprüngliches Niveau zurückkehren, das wäre Illusion", meint der Gastronom. Etwas optimistischer blickt er auf den Start der Terrassensaison. "Dann bin ich zuversichtlich, dass wir einen guten Sommer haben, dass dort die Lockerheit, die Spontanität zurückkehrt." Bis dahin werde seine Branche wohl auf einem Niveau verharren, das es vielen "schon sehr, sehr schwer machen" werde.

Der Einzelhandel darf ab Sonntag wieder - für alle - mit 3G, also auch für die nur Getesteten, aber nicht Geimpften – öffnen. Mehrere Passanten im Schneeregen in der Chemnitzer Innenstadt freuen sich über die Lockerungen. Andere reagierten vor dem Mikrofon nur noch genervt von den Regelvorgaben. Auch in mehreren Geschäften in Chemnitz sieht die Freude über die Lockerungen eher "naja" aus. Eine Schuhverkäuferin im Schuhladen will nicht mit MDR SACHSEN sprechen, ruft der Reporterin aber zu: "Da ändert sich doch nüscht. 3G kontrollieren müssen wir so oder so."