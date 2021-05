Bei einer Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Zwönitz im Erzgebirge haben am Montagabend zwei Männer Polizisten angegriffen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz soll einer der beiden Männer zudem Beamte beleidigt haben. Gegen die beiden Männer ist Strafanzeige erstattet worden.

Laut Polizei hatten sich etwa 170 Personen zu der nicht genehmigten Demonstration am Markt versammelt. 100 von ihnen hätten sich unerlaubt zu einem Aufzug entlang der langen Gasse zusammengeschlossen. Die Polizei stoppte den Aufzug, um die Identitäten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer festzustellen. Dabei soll es zu den Angriffen gekommen sein. Mehrere Personen hatten sich zuvor aus der Umschließung entfernt, konnten jedoch durch Einsatzkräfte gestellt werden, teilte die Polizei mit. Die 70 am Markt verbliebenen Menschen entfernten sich in verschiedene Richtungen, hieß es.