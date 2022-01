Bäder und Freizeitbäder dürfen in Sachsen wieder öffnen (Symbolfoto).

Bäder und Freizeitbäder dürfen in Sachsen wieder öffnen (Symbolfoto). Bildrechte: dpa

Die neue Corona-Notfallverordnung macht's es möglich - in Sachsen kann man ab dem Wochenende wieder ab- und eintauchen. Und zwar in Bäder, Museen und Freizeiteinrichtungen, die bisher geschlossen bleiben mussten. MDR SACHSEN hat für Fans von Wasserspaß, Skigaudi, Theater- oder Museumsentdeckungsreise eine Wahl zusammengestellt.

Wie viele andere Bäder hat auch das Freizeitbad Aqua Marien in Marienberg mit dem ersten Tag der Lockerungen am Freitag wieder geöffnet. Die ersten 50 Gäste seien bereits kurz nach zehn Uhr da gewesen, sagte Badeleiter Rico Rother. "Wir freuen uns, dass wir wieder Gäste begrüßen können. Natürlich haben wir uns im Vorfeld ein Einlassmanagement überlegt, mit dem wir 645 Personen gleichzeitig einlassen dürfen. Dazu kann man auf unsere Webseite für sich und seine Lieben einen Termin buchen." Damit könne man erwarten, dass zum gebuchten Termin keine längere Wartezeit bestehe.

"Die Bedingung ist 2G+, was bei uns kein Problem darstellt. Vor unserer Tür befindet sich ein Testzentrum, das die kostenlosen Bürgertests anbietet", sagte Rother. Sogar für die Umkleidekabinen habe man sich etwas einfallen lassen: "Wir verteilen die Gäste gleich beim Einlass auf die 24 verschiedenen Schrankreihen. Damit kann man sicher sein, dass man mit dem nächsten Gast nicht den nächsten Schrank teilt."

Das Freizeitbad Aqua Marien in Marienberg empfängt seit Freitag wieder Gäste. Bildrechte: Freizeitbad AQUA MARIEN GmbH

Die Badegärten Eibenstock öffnen ebenfalls am Sonnabend. Einzige Einschränkung: Weil Dampfbäder laut der aktuellen Corona-Notfallverordnung nicht in Betrieb genommen werden dürfen, bleibt auch das orientalische Rasulbad, ein Kreide-, Moor- und Schlammbad, geschlossen.

Die neue Verordnung erlaubt wieder die Öffnung von Museen unter Einhaltung der 2G-Regelung. Das Staatliche Museum für Archäologie in Chemnitz (smac), das ab Sonnabend wieder offen ist, hält für die ersten 20 Gäste eine Freikarte für die nächste Sonderausstellung bereit. Beim Museumsbesuch ist eine FFP2-Maske Pflicht. Der obligatorische Impf- oder Genesenennachweis gehört ebenso dazu wie die Erfassung der Kontaktdaten der Besucher.

Auch in den Theatern heben sich ab Freitag wieder die Vorhänge. Da für die Häuser die 2G+ gilt, nur die Hälfte der Plätze besetzt werden dürfen und auch Abstandsregeln eingehalten werden müssen, stehen weniger Tickets zu Verfügung. An manchen Theatern funktionieren wegen dieser Regelungen die Onlinebuchungssysteme nicht. Dort sollten die Besucher zum Telefonhörer greifen und sich die Karten im Ticketservice sichern oder an der Abendkasse auf Restkarten setzen.