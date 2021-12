Eigentlich hatte sich Moritz Gogg, der Intendant der Erzgebirgischen Theater und Orchester GmbH diese Tage ganz anders vorgestellt. Gerade in der Adventszeit ziehen die Weihnachtsinszenierungen viele Leute ins Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz. Doch im Theater bleibt der Vorhang vorerst geschlossen. Das heißt aber nicht, dass nichts passiert, sagt Intendant Moritz Gogg. "Ganz im Gegenteil. Es wird geprobt. Wir haben keine Vorstellungen, aber wir stellen gerade 'Hänsel und Gretel', eine Inszenierung der Märchenoper von Humperdink, fertig." Proben dürfe man unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, spielen könne das Ensemble momentan nicht.

Auch mit den Proben dürfte es bald vorbei sein. Das wurde in einer Videokonferenz mit Ministerpräsident Kretzschmer und Kulturministerin Klepsch am Donnerstag klar. So wie es aussehe, werde es frühestens im Januar wieder losgehen, sagt Gogg. Das sei für alle Mitarbeiter schwer. "Es ist ja die Grundaufgabe, dem Publikum schöne Abende zu bereiten, es zum Nachdenken anzuregen und in einen Austausch zu treten." Jeder Tag, an dem dies nicht stattfinden kann, sei schmerzlich.