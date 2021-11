Die Sieben-Tage-Inzidenz im Erzgebirgskreis liegt aktuell bei 1.346,6 (Stand: 23.11. laut RKI). Das ist der sechsthöchste Wert in ganz Deutschland. Lötzsch hat angesichts solcher Corona-Infektionszahlen weniger Hoffnungen als noch 2020. Er wolle auch mit den anderen Skigebieten das weitere Vorgehen abstimmen. In der Skiarena Eibenstock hofft man, dass Ski alpin diesen Winter wieder möglich sein wird. "Wir produzieren Schnee, sobald das möglich sein wird", hieß es in Eibenstock auf Nachfrage. Ob und unter welchen Bedingungen der Skibetrieb starten könne, hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie und künftigen Regelungen ab.

In der vorigen Wintersaison hatte die Landesregierung nach wochenlangem Bangen die alpine Wintersportsaison Mitte Januar abgebrochen. Grund war das hohe Infektionsgeschehen. Nicht das Skifahren an sich wurde als problematisch gesehen, sondern mögliche Infektionswege rings um die Lifte, wo sich Menschen sammeln. Ob es in diesem Winter wieder so kommt, dazu will sich das Tourismusministerium zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festlegen. Das Ministerium stehe mit den Liftbetreibern im Gespräch, sagte ein Sprecher auf Anfrage.