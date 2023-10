Am Rande einer Solidaritätskundgebung mit Israel ist es in Chemnitz zu Auseinandersetzungen gekommen. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, hatten sich rund 100 Menschen zu einem nicht angemeldeten Gegenprotest versammelt. Dabei hätten sie "nichtdeutsche Sprechchöre" angestimmt. Die Polizei drängte nach eigenen Angaben die Teilnehmer in Richtung Stadthallenpark ab und setzte sie dort fest. Wegen der nach eigenen Aussagen angespannten Lage sei die Bereitschaftspolizei angefordert worden. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten am Abend an. Es werde wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten ermittelt, hieß es.