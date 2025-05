Provisorium soll das gesamte Kulturhauptstadt-Jahr bestehen

Nun soll der zusätzliche Leerwagen Abhilfe schaffen. Eine entsprechende Testfahrt mit aufwendiger Messtechnik wurde am Mittwoch absolviert. Wann die Ergebnisse der Messungen vorliegen, konnte die MRB am Donnerstag zunächst nicht sagen. Ergeben die Messergebnisse keine Dieselabgase mehr im Doppelstockwagen, soll das Provisorium bis zum Fahrplanwechsel im Dezember dauerhaft bestehen bleiben.

Bildrechte: MDR/L. Müller

Erst zum Jahresende rechnet der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) damit, dass die Akku-Züge endlich zugelassen sind. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, es läge "noch gar kein Antrag und keine Nachweise zur Prüfung vor".

Das EBA weiter: "Grundsätzlich obliegt es dem Hersteller, ein Fahrzeug in der Entwicklungsphase zu testen und selbstständig bis zur Zulassungsreife zu bringen", so das Bundesamt. "Erst wenn alle Tests und Nachweise abgeschlossen sind, erfolgt die behördliche Zulassungsentscheidung auf Grundlage der Unterlagen, die der Hersteller vorgelegt hat." Der VMS geht davon aus, dass Alstom die Züge in den kommenden Monaten erfolgreich zulassen wird.

Alstom will neue Akku-Züge bis Jahresende zulassen

Hersteller Alstom erklärte auf Nachfrage: "Die Zulassung und damit auch die Auslieferung der elf neuen Batteriezüge für den Regionalverkehr auf der Strecke Leipzig - Chemnitz erfolgt im zweiten Halbjahr 2025." Eigentlich sollten die Züge längst fahren. Durch "die globale Pandemie sowie den Ukraine-Krieg kam es zu unterbrochenen Lieferketten, geschlossenen Fabriken und damit letztlich zu Verzögerungen in der Projektabwicklung", hieß es. Zudem habe "die Feinjustierung des Batteriesystems für einen uneingeschränkt zuverlässigen Fahrgastbetrieb mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich angenommen". Schon seit mehr als einem Jahr sollten die neuen Züge rollen, die ihre Akkus an den Endbahnhöfen aufladen. Bildrechte: IMAGO/Andre März

Zwischenwaggon soll dauerhaft gesperrt bleiben

Die Zwischenlösung mit dem Pufferwaggon bringt in den häufig stark ausgelasteten Zügen aber nicht mehr Plätze. Obwohl es sich bei dem Zwischenwagen um einen einstöckigen Reisezugwaggon aus Beständen der ehemaligen Deutschen Bundesbahn handelt, der keine Abgase einsaugt, soll er dauerhaft geschlossen bleiben - trotz mehr Fahrgästen im Kulturhauptstadt-Jahr zwischen Chemnitz und Leipzig.

Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Die Mitteldeutsche Regiobahn begründet das damit, dass der zusätzliche Waggon "im aktuellen Betriebsverfahren nicht in das bestehende Türsteuerungssystem integriert werden" könne. "Eine sichere und zuverlässige Türöffnung sowie -schließung nach den heutigen Standards des Regelbetriebs ist mit diesen Fahrzeugen daher nicht gewährleistet."



Das bedeutet, die Lok zieht knapp 30 Tonnen mehr oder weniger nutzlos für Fahrgäste von Leipzig nach Chemnitz und zurück. So viel wiegt ein Waggon in etwa. Die Mehrkosten für den Diesel übernehme Alstom als Ausgleich für die noch nicht gelieferten Akku-Züge, sagte ein Sprecher des VMS.

Probleme mit Dieselgestank in Doppelstockwagen nicht neu

Dass klimatisierte Doppelstockwagen älterer Bauarten hinter Dieselloks Probleme machen, ist seit gut 30 Jahren in der Bahnbranche bekannt. So sind einige Bauarten für den Einsatz mit Dieselloks nur eingeschränkt oder gar nicht zugelassen. Anfang der 1990er-Jahre hatten bei Einführung der Doppelstockwagen im Großraum München Fahrgäste über Dieselgestank in den damals neuen Waggons geklagt. Hersteller hatten bei Folgebaureihen die Ansaugung der Luft verändert.

Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA