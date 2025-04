Auf der Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Leipzig bleibt der Wagen direkt hinter der Diesellok ab sofort gesperrt. Das bestätigte die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) auf Nachfrage von MDR Sachsen. Sie reagiert damit auf eine Anordnung des Eisenbahnbundesamtes EBA. Grund seien wiederholte Beschwerden von Fahrgästen über Dieselgeruch in den Doppelstockwagen des Regionalexpress auf der Strecke des RE6. In Richtung Leipzig muss der Wagen laut der MRB nicht gesperrt werden, da dort die Lok am Ende den Zug anschiebt.

Bildrechte: MDR/L. Müller