In Döbeln droht ein wichtiger Jugendtreffpunkt wegzufallen. Die seit 20 Jahren genutzte Skatehalle soll abgerissen werden. Das hat der neue Eigentümer des Gebäudes dem Trägerverein "Treibhaus" Anfang März mitgeteilt. Der Eigentümer renoviert gerade ein Gebäude in der Nachbarschaft der Skatehalle, das er zukünftig dem Landkreis Mittelsachsen als neues Jobcenter vermieten wird, erklärt Isabell Wiehmert vom Verein "Treibhaus". "Dafür gibt es aber keine Parkplätze", sagt Wiehmert. Der Eigentümer müsse aber Parkmöglichkeiten gewährleisten und deswegen müsse die Skatehalle weichen. In der Umgebung sei kein Platz, um die benötigten 60 Parkplätze zu schaffen.