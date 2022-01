Tag der Sachsen Der Tag der Sachsen gilt als größtes Volksfest im Freistaat. Es wird seit 1992 jährlich in wechselnden Städten abgehalten und dauert immer ein Wochenende. Den vorerst letzten Tag der Sachsen gab es 2019 in Riesa. Die 2020 und 2021 in Aue-Bad Schlema beziehungsweise Freital geplanten Auflagen waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Freistaat fördert den Tag der Sachsen, eine entsprechend Geschäftsstelle ist bei der Staatskanzlei angesiedelt. Das Volksfest bietet zugleich eine Plattform für das Vereinsleben in Sachsen.