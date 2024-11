Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat gegen einen 37-jährigen moldauischen Staatsangehörigen Anklage wegen Mordes erhoben. Dem Angeschuldigten wird zur Last gelegt, die neun Jahre alte Valeriia am 3. Juni gegen 7:15 Uhr in einem Waldstück in der Nähe von Döbeln erstickt zu haben, nachdem er sie kurz zuvor an ihrer Wohnung auf dem Weg zur Schule abgepasst und in seinem Pkw mitgenommen hatte, teilten die Ermittler mit.