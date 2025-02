"Wir haben auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Landesdirektion nochmal die rechtlichen Vorraussetzungen prüft, was eine Erstaufnahme letztendlich zu erfüllen hat", sagt Ernst. "Es sind verschiedene Sachen schon noch auf dem Prüfstand, vor allem, was das Baurecht betrifft." Auch ein Sicherheitskonzept müsse noch erstellt und geprüft werden. Nach Angaben des Bürgermeisters soll es nicht das letzte Treffen mit der Landesdirektion gewesen sein.



Die Landesdirektion Sachsen hatte im Januar angekündigt, das einstige AOK-Schulungsheim in Waldheim zu kaufen. Die Landesregierung will das Gebäude als Unterkunft für bis zu 500 Asylsuchende zu nutzen.