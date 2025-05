In Waldheim im Landkreis Mittelsachsen soll nun doch keine Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende eingerichtet werden. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bestätigte MDR Sachsen, dass der Freistaat von seinen Plänen, das ehemalige AOK Bildungszentrum zu kaufen und umzubauen , zurückgetreten ist. Es gebe verschiedene Gründe, so Ernst.

"Das AOK-Objekt ist vor 30 Jahren gebaut und abgeschrieben worden. Es geht um ein Sicherheitskonzept, was nicht vorliegt, und um ein Brandschutzkonzept, was noch erarbeitet werden muss", sagte Ernst. "Es geht aber auch um Baumängel, die am Ende das Land jetzt auch geprüft hat und zu dem Schluss gekommen ist, hier doch Abstand zu nehmen." Ernst vermutet, dass auch aufgrund der Haushaltssituation des Landes Sachsen die Reißleine gezogen wurde.