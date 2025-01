Auf dem Weg zum Gipfel des Rochlitzer Berges kam man unweigerlich am "Waldschlösschen" vorbei, beziehungsweise an dem, was vom 1861 erbauten Ausflugslokal übrig war. Denn nach der Nutzung als Krankenhaus zu DDR-Zeiten stand das Haus seit der Wende leer und war kurz vor dem Zusammenbruch.