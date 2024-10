In Döbeln ist durch einen Brand an drei Autos ein großer Sachschaden entstanden. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hat ein geparktes Auto am frühen Samstagmorgen in der Ritterstraße gebrannt. Zwei daneben stehende Pkw seien ebenfalls in Brand geraten. Alle drei Autos gehören zu einem Pflegedienst. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Verletzte gebe es keine.

Bildrechte: xcitepress