Vollsperrung Lkw brennt auf A14 bei Leisnig – Warnung vor giftigen Rauchgasen

Die Serie an schweren Unfällen auf der A14 reißt nicht ab. Am Sonnabendmorgen ist bei Leisnig ein Gefahrgut-Transporter in Brand geraden. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet großflächig zu umfahren.