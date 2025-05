Aus noch ungeklärter Ursache war ein Lkw-Fahrer auf einen am Stauende stehenden Sattelschlepper aufgefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer des hinteren Lkw in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr habe ihn mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien müssen. Anschließend sei der Schwerverletzte per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der Fahrer des vorderen Lasters sei leicht verletzt worden. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.