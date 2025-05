Die A14 ist nach einem Unfall mit zwei Lkw an diesem Mittwoch wieder frei. Am Vortag war die Strecke Richtung Magdeburg zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Leisnig von einer Sperrung betroffen. In der Folge gab es mehrere Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Laut Verkehrsdienst dauerten die Aufräumarbeiten noch bis in den späten Dienstagabend. Der Verkehr wurde bei der Ausfahrt Döbeln-Nord abgeleitet.



Bis Mittwochnachmittag bleibt an der A14 Richtung Magdeburg noch die Abfahrt Leisnig wegen Markierungsarbeiten gesperrt.