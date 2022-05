Reparaturarbeiten A14 nach Lkw-Unfällen bei Döbeln bis Dienstagfrüh gesperrt

Die Autobahn 14 ist ab Montagabend zwischen den Anschlussstellen Döbeln-Nord und Leisnig in Richtung Leipzig voll gesperrt. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, beginnt die Sperrung 18:30 Uhr und wird am Dienstagmorgen 6 Uhr wieder aufgehoben. In dieser Zeit wird die Fahrbahn nach Unfallschäden repariert. Die Umleitung erfolgt an der Anschlussstelle Döbeln-Nord über die Bedarfsumleitung U14.



Erst am Montagvormittag war ein Sattelzug am Stauende auf einen anderen Laster aufgefahren und musste mit schweren Verletzung aus seiner Fahrerkabine befreit werden. Am Freitag hatte ein Lkw-Fahrer ebenfalls das Stauende übersehen. Beim Zusammenprall ging sein Fahrzeug in Flammen auf. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.