Nach dem Brand auf dem Gelände der "Wunderbaren Weihnachtswelt" in Strocken bei Leisnig sind die Untersuchungen der Kripo abgeschlossen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt an der Elektrik ausgelöst. Eine Straftat könne ausgeschlossen werden.

Zwei Anwohner mussten von der Feuerwehr wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / Deutzmann