Bei einem Brand in Döbeln sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN bestätigte, war das Feuer in Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zwei Frauen seien ambulant behandelt worden. Ein Mann kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Wohnungen unter der in Brand geratenen sind laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Einige Bewohner müssten in einer Notunterkunft der Stadt untergebracht werden. die Ursache für das Feuer ist den Angaben zufolge noch unklar. Ein Brandursachenermittler werde das Haus am Freitag in Augenschein nehmen.