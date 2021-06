In Strocken bei Leisnig ist am Morgen eine Scheune ausgebrannt. Nach Polizeiangaben war der Dachstuhl des Gebäudes kurz nach 8 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude des Hofes aber verhindern können. Laut Polizeiangaben gehört die Scheune zum Gelände der "Wunderbaren Weihnachtswelt".

Erste Berichte, wonach zwei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden musste, konnte die Polizei Chemnitz auf Nachfrage nicht bestätigen. Alle Bewohner hätten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zur Ursache des Feuers ist bisher nichts bekannt. Zur Stunde dauerten die Löscharbeiten noch an, erst dann könne ein Brandermittler das Gebäude betreten, so die Polizei.