Zeugen gesucht Das Landeskriminalamt such Zeugen, die in den Abendstunden des 18. März zwischen 20:30 Uhr und 22:00 Uhr am Tatort in Döbeln auf der Bahnhofstraße und im weiteren Bereich um den Tatort verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Sachsen unter 0800-855-2055 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.