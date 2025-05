Die Gewerbetreibenden in Döbeln, die nun ihre Corona-Soforthilfen zurückzahlen sollen, fühlen sich betrogen, denn die Hilfen wurden ihrer Ansicht nach damals nicht als zurückzuzahlendes Darlehen in Aussicht gestellt. Letzte Woche Montag machten sie ihrem Unmut Luft und versammelten sich zum Protest in der sächsischen Kleinstadt, weil sie um ihre Existenz fürchten. Während der Corona Pandemie waren sie gezwungen, über Wochen ihre Läden zu schließen. Ihre Einnahmen waren von heute auf morgen weggebrochen.

Jetzt fünf Jahre nach dem ersten Lockdown sollen sie, wie viele andere bundesweit auch, die sogenannten Corona-Soforthilfen aber doch wieder zurückzahlen. Sie werfen der Politik Wortbruch vor. "Der O-Ton vom damaligen Finanzminister war: Das sind Zuschüsse, sie müssen nicht zurückgezahlt werden. Das ist für uns der O-Ton, denn es sollten Hilfen sein. Es sind am Ende Schulden und die würden die kleinen mittelständischen Unternehmen in den Konkurs führen", erklärt Friseurmeisterin Grit Neumann am Rande der Demo dem MDR-Magazin Umschau. "Die Rückforderung ist der Todesstoß für viele kleine Geschäfte. Das ist wirklich so“, fügt Jens Jung hinzu. Er ist Inhaber eines Schuhgeschäftes.

Noch heute ist auf den Seiten der Bundesregierung nachzulesen, dass es sich bei den Hilfen mit einer Höhe von insgesamt 50 Milliarden Euro um einen Zuschuss und nicht um einen Kredit handeln sollte. "Es muss also nichts zurückgezahlt werden", wird der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz dort zitiert. Doch die Realität sieht nun anders aus: Der Bund hat die Bundesländer aufgefordert, zu prüfen, ob die gezahlten Hilfen überhaupt berechtigt waren.

Auch Friseurmeister Christian Schneider, der damals 9.000 Euro Coronahilfe beantragt hatte, um seinen Laden in Dresden über die Runden zu bekommen, hat einen Rückzahlungsbescheid bekommen. Sechs Wochen hatte er sein Geschäft im Frühjahr 2020 schließen müssen. Neben der staatlichen Unterstützung bekam er noch einen Kredit von seinem Bruder über 17.000 Euro, um überleben zu können. "Es war eine sehr existenzbedrohende Zeit. Es kamen sehr beängstigende Gefühle hoch. Die Frage: Wie soll ich das machen, ich habe vier Angestellte?", erinnert sich Schneider zurück, der sich heute in Radebeul als Einzelunternehmer durchschlägt.

Laut Schlussbescheid der Sächsischen Aufbaubank, die in Sachsen das Rückzahlungsverfahren durchführt, soll er nun die gesamten 9.000 Euro zurückzahlen. Innerhalb eines halben Jahres, anderenfalls drohen Zinsen. Die Begründung: Ein Liquiditätsengpass habe nicht bestanden. Das heißt: Trotz Schließung sei er nicht in einer finanziellen Notlage gewesen. "Man fühlt sich einfach verarscht. Jetzt kommen sie nach fünf Jahren und bringen mich in eine Existenzbedrohung, die sie damals abwenden wollten. Dann ist es für mich nur eine Verschleppung, mehr ist es nicht", sagt Schneider.

Buchhändlerin Sandra Kretzschmar soll die Coronahilfe in Höhe von 9.000 Euro zurückzahlen. Ihren Laden in Großröhrsdorf, für den sie die finanzielle Unterstützung bekommen hatte, wird sie im Juni schließen. Er rechnet sich seit Corona nicht mehr.

Bitter für sie ist, dass sie die meisten Ausgaben, die sie in den Wochen des Lockdowns 2020 hatte, beim Rückzahlungsverfahren gar nicht geltend machen darf. Dazu zählen ihr eigener Lohn sowie ihre Ausgaben für Kranken- und Rentenversicherung. Ebenso hatte sie Kosten für ihre geringfügig Beschäftigten. "Geringfügige Mitarbeiter konnte man nicht in Kurzarbeit schicken. Ich hatte aber zu dieser Zeit einen Hermes-Shop bei mir im Geschäft, der weiter betreut werden musste. Das heißt, ich lief unter postähnliche Dienstleistungen. Ich durfte zwar keine Bücher verkaufen, aber ich durfte Pakete entgegennehmen und rausgeben. Und dazu brauchte ich trotzdem Personal, was bezahlt werden musste. Und diese Personalkosten zum Beispiel wurden nicht akzeptiert", erklärt sie dem MDR-Magazin Umschau.