Flucht vor Polizei Mutmaßlicher Drogendealer mit "Moderna"-Aufklebern springt in Penig in eiskalte Mulde

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist in Penig auf der Flucht vor der Polizei in die eiskalte Zwickauer Mulde gesprungen. Ein Polizist hielt in fest und landete ebenfalls im Wasser. Der Tatverdächtige hatte neben Drogen, einer Waffe und Bargeld auch "Moderna"-Impfpassaufkleber im Rucksack.