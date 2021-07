Mehr als 16 Monate nach Bränden in der Nähe einer Shishabar und eines Dönerimbisses im sächsischen Döbeln sind die Ermittlungen eingestellt worden. Wie das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag mitteilten, ergaben die Ermittlungen weder Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat noch konnte ein Täter überführt werden.

Der Anfangsverdacht gegen einen Mann aus dem Raum Mittelsachsen habe sich nicht bestätigt. Zwar hielt er sich zur Tatzeit am Tatort auf. Er bestritt jedoch den Vorwurf, auch haben die Ermittler keine objektiven Beweismittel für seine Täterschaft.

Im Februar 2020 hatte nachts ein Schuppen eines Gebäudes gebrannt, in dem sich eine Shishabar befindet. Im Nachbarhaus, in dem sich der Dönerimbiss befindet, brannte zudem ein Müllhaufen in einem frei zugänglichen Keller. Eine politisch motivierte Straftat wurde nicht ausgeschlossen.