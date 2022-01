Ermittlungen nach Explosion in Döbeln dauern an

Bei der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Döbeln Montagnachmittag sind zwei Mieter schwer verletzt worden. Beide (31 und 56 Jahre alt) wurden in Krankenhäuser gebracht. Zudem ist laut Polizei ein vorbeifahrender Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, mussten zunächst auch Personen aus dem Nachbargebäude in Sicherheit gebracht werden. Laut dem Vermieter der beiden Mehrfamilienhäuser konnten die Bewohner des Nachbarhauses bereits wieder in ihre Wohnungen zurück.

Sieben Mieter betroffen

Werner Müller von WM Immobilien aus Döbeln teilte MDR SACHSEN auf Nachfrage mit, alle Bewohner seien zunächst sicher untergekommen. Demnach sind drei Mieter in ein Hotel gezogen, zwei sind von Verwandten aufgenommen worden. Zwei Mieter kämen erst am Donnerstag von Montage zurück, seien aber bereits informiert. In dem Haus im Gründerzeitviertel nahe des Zentrums habe es acht Wohnungen gegeben, von denen eine nicht vermietet war.

Hoher Sachschaden