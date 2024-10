Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagmorgen in Burgstädt haben Polizisten einen ungewöhnlichen Fang gemacht. Die Beamten stoppten in der Mittweidaer Straße einen 13 Jahre alten Jungen auf einem umgebauten Fahrrad. An dem Fahrrad war ein Einbau-Motor mit 80 Kubikzentimetern Hubraum eines derzeit noch unbekannten Herstellers samt Auspuffanlage und Tank verbaut.