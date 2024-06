Die Eltern sind bei unentschuldigtem Fehlen ihres Kindes bis spätestens zur zweiten Unterrichtsstunde zu informieren beziehungsweise nachzufragen, ob eine Entschuldigung versäumt wurde. Die Voraussetzung ist, dass die Schulen die aktuellen Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten vorliegen haben und die Eltern bei einem Anruf auch an das Telefon gehen.

Ja, es liegen dazu eine Verwaltungsvorschrift und ein Erlass vor. Diese beschreiben die betriebliche Praxis an Schulen. Eine genaue Vorschrift, wie die Meldekette auszusehen hat, wird das Landesamt für Schule und Bildung nicht erstellen, weil die Schulen innerhalb ihrer Strukturen sehr individuell organisiert sind. In jedem Fall muss die Schule aber eine Information an die Eltern herausgegeben.