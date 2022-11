Landesparteitag Maaß kritisiert abgehobenen Politikstil der FDP in der Bundesregierung

Hauptinhalt

Sachsens FDP ist unzufrieden mit den Parteikollegen in der Bundesregierung. Das machte Landeschefin Anita Maaß am Sonnabend auf dem Landesparteitag in Döbeln deutlich. Kritik übten die Delegierten auch an der Landesregierung. Diese gibt ihrer Meinung nach zu viel Geld aus und baut zu wenige Stellen in der Verwaltung ab.