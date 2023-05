Die Polizei hat in Döbeln einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, in der Nacht zum Montag einen anderen Mann getötet zu haben. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, wurde der 26 Jahre alte Mann kurz nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Stadt gefasst..

Die Polizei konnte noch in der Tatnacht einen Verdächtigen in Döbeln festnehmen. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Fotostand