Auf einem Betriebsgelände im Waldheimer Ortsteil Heyda (Mittelsachsen) ist der Polizei ein Schlag gegen eine international agierende Autobande gelungen. Bei der Durchsuchung mehrerer Hallen wurde ein gestohlener BMW gefunden. Außerdem entdeckten die Beamten Teile von mindestens sieben zerlegten Fahrzeugen. Drei Tatverdächtige wurden festgenommen, wie Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Chemnitz am Freitag zu dem Einsatz am Vortag mitteilten.

Nahezu geilchzeitig stoppten Zivilbeamte in Döbeln zw<ei Autos. In einem davon befanden sich drei Männer, die ebenso wie der Fahrer des anderen Autos unter dem Verdacht festgenommen wurden, zu der in Heyda tätigen Bande zu gehören.