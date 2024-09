Das Feuer war am Montagnachmittag in Forchheim in der Werkhalle eines Betriebshofs ausgebrochen. Zwei Lkw und weitere Maschinen waren durch die Flammen zerstört worden. Mehrere Feuerwehren aus Döbeln und der Umgebung hatten bis in die Abendstunden gegen das Feuer gekämpft. Auch Bauern hatten Tanklöschfahrzeuge und Wassertanks zur Verfügung gestellt, berichteten Reporter MDR SACHSEN.