Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat einen neuen Eigentümer für den Standort in Waldheim gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt der Investor Areal in Mittelsachsen inklusive der Lager-, Logistik-, Produktions- und Bürogebäude. Beiersdorf will das Florena-Werk voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 aufgeben und baut in Leipzig-Seehausen zurzeit ein neues Produktionswerk.