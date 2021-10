Die VK 30-Karte ist im Normalfall nicht digitalisiert, sondern liegt als Karteikarte in den Archiven oder auch beim Führerscheininhaber Zuhause. Der Führerschein allein reicht beim Umtausch nicht aus. "Wir müssen dazu mitunter auch ins Archiv gehen oder auch in den Keller und dann wird die Person zum ersten Mal erfasst", erklärt Kaiser. Deshalb kann der Umtausch auch nur in der Fahrerlaubnisbehörde in Döbeln erfolgen und nicht an anderen Servicestellen wie Mittweida. Das Archiv mit den VK 30-Karten ist in Döbeln.