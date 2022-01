Mittelsachsen Michviehanlage verwüstet - 10.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in Großweitzschen in einen Kuhstall eingedrungen. Dabei haben sie eine Melkanlage beschädigt und Gatter geöffnet. Flüchtende Kühe haben sich teilweise schwer verletzt und mussten eingeschläfert werden.