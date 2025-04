Aufgrund eines Wasserschadens fällt am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha der Unterricht aus. Nach Reporterangaben ist in der Nacht zum Donnerstag eine Wasserleitung direkt am Hintereingang der Schule geplatzt. Dadurch wurden Schlamm und Sand in das Gebäude gespült, der Keller mit Schlammwasser geflutet. Besonders betroffen sind die Schulküche, in der die Mahlzeiten für die Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden, sowie die beiden angrenzenden Essensräume.