Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Döbeln ist ein tatverdächtiger 63-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Haftrichter habe am Mittwoch Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand habe er mutmaßlich seine gleichaltrige Frau tödlich verletzt.