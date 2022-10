Nach dem Unfall, bei dem in Hartha ein sechsjähriges Mädchen zu Tode kam, muss der Unfallfahrer in die Untersuchungshaft . Das bestätigte der Pressesprecher der Polizeidirektion Chemnitz Ingo Kutsch auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Die Entscheidung hatte ein Haftrichter getroffen, bei dem der 30-Jährige BMW-Fahrer am Sonnabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeführt wurde. Zunächst war der verletzte Autofahrer in eine Klinik zur Behandlung eingewiesen worden. Zu den Haftgründen konnte die Polizei am Sonnabend keine Angaben machen. Der Fahrer hatte nach dem Zusammenprall mit dem Kind zunächst die Flucht ergriffen, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte. Der Fahrer wurde von Passanten festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn festnehmen konnte.