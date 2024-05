Nacht der Wissenschaften Hochschule Mittweida öffnet am Abend die Türen

In Sachsen fallen dieses Wochenende viele Veranstaltungen ins Wasser. Die Hochschule Mittweida hält an ihren Plänen fest: Von 18 Uhr bis Mitternacht öffnet sie heute ihre Türen für wissensdurstige Besucher aller Altersklassen.



Auf die Schlechtwetterprognose ist die Hochschule vorbereitet und hat mit ihrem Notfallplan alle Außenveranstaltungen nach innen verlegt. Nur eine Showfahrt mit dem hauseigenen Rennboliden entfällt. Es wird nicht das erste Mal sein, dass es zur "Nacht der Wissenschaften" in Mittweida regnet. Die Hochschule rechnet trotz des Wetters mit rund 2.000 Besuchern.