Eigentlich ist das Freibad Penig seit Ende August geschlossen. Eigentlich. Denn am Wochenende öffnete es noch einmal seine Pforten für jede Menge haarige Besucher. Die Rede ist vom diesjährigen Hundeschwimmtag. Was laut Initiator Andreas Schmidt zu Beginn für eine Schnapsidee gehalten wurde, kommt bei den Vierbeinern super an. Die Hunde fegen an ihren Herrchen und Frauchen vorbei, springen ins Wasser und bescheren sie mit der ein oder anderen Schütteldusche.

Während einige Hunde anfangs noch etwas zögerlich sind, machen andere Vierbeiner direkt einen Bauchplatscher ins kühle Nass. Bildrechte: MDR Sachsen/Konstantin Henß